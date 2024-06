Fingere di non vedere

: . 000 lire dell'epoca. 259. È l'ultimo film di Mario Riva, che morì poco dopo le riprese. Il vigile è un film italiano del 1960, diretto da Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi. Incassò 969.

Italiano: Verbo: Intransitivo: correre (vai alla coniugazione) . procedere velocemente Corse via dalla paura... fare qualcosa in fretta Corri troppo leggendo... partecipare ad una gara di corsa. Quel pilota corre per la Renault... affrettarsi, precipitarsi. Corro al telefono!.. essere in corso, trascorrere Correva l'anno 1945.. circolare Corrono molte voci a proposito.. di corso d'acqua, scorrere.