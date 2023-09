Gli insetti come le zanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insetti come le zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DITTERI

Significato/Curiosita : Gli insetti come le zanzare

Disambiguazione – "zanzara" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la zanzara (disambigua). le zanzare (culicidae meigen, 1818) sono una... Dietetico: il tipo pungente-succhiante ricorre nei ditteri ematofagi, quello lambente-succhiante nei ditteri glicifagi che si nutrono di soluzioni zuccherine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

