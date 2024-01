La definizione e la soluzione di: È globale per chi si occupa di import export. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: L'industria bellica è l'attività manifatturiera che si occupa della produzione e sviluppo di armi, equipaggiamenti e tecnologie militari. coinvolge inoltre...

Il mercato originariamente era solo il luogo fisico in cui si svolgeva in date prestabilite a cadenza regolare la compravendita pubblica di prodotti agricoli o manifatturieri tra diversi offerenti.

Con l’ampliarsi dei commerci a livelli sempre più globali macroeconomici il significato di mercato ha assunto anche valenze più vaste comprendenti inoltre categorie merceologiche le più varie: mercato finanziario, mercato del lavoro, mercato immobiliare, e svolto in luoghi non topograficamente definiti anche virtuali e non pubblici.

Il termine mercato, in economia ha due accezioni correnti, una indica il luogo (anche in senso figurato) in cui vengono realizzati gli scambi economico-commerciali di materie prime, beni, servizi, denaro, strumenti finanziari eccetera, la seconda si riferisce al meccanismo istituzionale per mezzo del quale si svolge un commercio.

Italiano

Sostantivo

mercato ( approfondimento) m sing (pl.: mercati)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) luogo ideale o concreto di acquisto e vendita di beni e servizi "Pur secondo le direttive del mercato libero, la Leoncino resta appunto comunque assai simile alla Scrambler"

concorrenza di mercato : tra società differenti per prodotti simili

: tra società differenti per prodotti simili libero mercato : anche attraverso la globalizzazione, è possibilità di trattative anche con Paesi esteri e talvolta per privatizzazioni

: anche attraverso la globalizzazione, è possibilità di trattative anche con Paesi esteri e talvolta per privatizzazioni mercato estero : è l'opportunità per investimenti e commerci appunto oltre i confini del Paese d'origine della produzione e/o dell'attività

: è l'opportunità per investimenti e commerci appunto oltre i confini del Paese d'origine della produzione e/o dell'attività mercato del lavoro : complesso delle risorse, dell'operativo delle società, degli impieghi

: complesso delle risorse, dell'operativo delle società, degli impieghi mercato libero: "senza molte leggi" sui brevetti, sulle varie proprietà legali, ecc (familiare) ambito di ogni processo economico e/o finanziario legale e lecito teso alla produttività e/o appunto alla produzione pochi anni or sono è stata fatta dichiarazione di mercato libero anche in Europa

avete avuto molto coraggio entrando in quel mercato : state avendo successo (sport) l'insieme delle trattative per il passaggio di un atleta (o negli sport motoristici di un pilota) da una squadra all'altra (per estensione) luogo tipico di città e paesi con differenti banchi o bancharelle, generalmente per acquisto di frutta, alimenti vari, abiti, fiori ed altro tra qualche giorno andremo a fare la spesa al mercato

Ho trovato questa collana al mercato sotto casa mia (familiare) ambito d'interesse per prodotti specifici o attività lavorative particolari, soprattutto nei riguardi della concorrenza avete il 30% del mercato

Sillabazione

mer | cà | to

Pronuncia

IPA: /mer'kato/

Etimologia / Derivazione

dal latino mercatus, derivazione di mercari ossia "far commercio, trafficare"

Sinonimi

piazza, bancarelle, ambulanti

rapporti economici, operazioni commerciali, contrattazioni, compravendita, borsa, potenziali acquirenti, consumatori; produttori, venditori; concorrenza

scambio, contrattazione, traffico

emporio, bazar, fiera, supermercato

( senso figurato ) confusione, caos, chiasso, babele, babilonia, fiera, baraonda

confusione, caos, chiasso, babele, babilonia, fiera, baraonda (senso figurato) (spregiativo) traffico illecito, mercimonio

Contrari

( gergale ) monopolio

monopolio ( per estensione ) fallimento

fallimento ( per estensione ) frode

frode (per estensione) dittatura

Parole derivate

automercato, calciomercato, calcio-mercato, euromercato, mercatizzazione, mercato delle vacche, mercatistico, mercatistica

Termini correlati

( per estensione ) marchio, prodotto

marchio, prodotto brevetto

( spregiativo ) falsificazione, imitazione

falsificazione, imitazione ( gergale ) sofisticazione

sofisticazione ( per estensione ) offerta, promozione, contratto

offerta, promozione, contratto lavoro

( per estensione ) professionalità, accordo

professionalità, accordo (senso figurato) serietà

