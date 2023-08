La nazionalità della tennista Sania Mirza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazionalità della tennista Sania Mirza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDIANA

Significato/Curiosita : La nazionalita della tennista sania mirza

sania mirza (bombay, 15 novembre 1986) è un'ex tennista indiana. considerata la più forte tennista indiana di sempre, in carriera ha vinto un torneo wta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi indiana (disambigua). l'indiana (in lingua inglese ascolta[·info], [ndi'æn]) (sigla = in)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La nazionalità della tennista Sania Mirza : nazionalità; della; tennista; sania; mirza; Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità ; La nazionalità di Gérard Depardieu; La nazionalità del cantante Alvaro Soler; La nazionalità dell ex calciatore Ferenc Puskás; La nazionalità della fumettista Marjane Satrapi; Come una Milly e una Gabriella della televisione; La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; Tra gli specialisti della riabilitazione fisica; Un importante ingrediente della bagna cauda; Supporters della squadra con la lupa come simbolo; Il Seppi tennista altoatesino; Federer tennista ; Il John noto tennista statunitense degli anni 80; Prodezza di tennista ; Rafael tennista spagnolo; Pausania in Gallura;

Cerca altre Definizioni