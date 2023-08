Un motto giuridico: de minimis non curat lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un motto giuridico: de minimis non curat lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRAETOR

Significato/Curiosita : Un motto giuridico: de minimis non curat lat

Il pretore, in latino praetor, era un magistrato romano dotato di imperium e iurisdictio. il suo mandato era di un anno e faceva parte di un collegio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Il motto dei Benedettini; motto sentenza popolare; In medio virtus motto ; motto di disciplina: prima il poi il piacere; In gergo giuridico sono vilipendi; Un particolare diritto giuridico inglese; Non gratuito, nel mondo giuridico ; Intenzione, proposito nel linguaggio giuridico ; Ha un proprio codice nell ordinamento giuridico italiano

