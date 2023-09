Istituto giuridico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Istituto giuridico

Norme ad un istituto giuridico. l'istituto giuridico può anche essere visto come il complesso di norme attraverso le quali l'ordinamento giuridico disciplina... Accomandita semplice, ecc.). se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. ente pubblico, persona giuridica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

