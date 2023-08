In linguistica carenza di accento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In linguistica carenza di accento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATONIA

Significato/Curiosita : In linguistica carenza di accento

Uso, oviedo, 2004, su books.google.at. atlas lingüístico románico (alir) portale linguistica: accedi alle voci di wikipedia che trattano di linguistica... Significati, vedi aten (disambigua). «tu sorgi bello all'orizzonte del ciel, / o aton vivo, che hai dato inizio alla vita. / quando risplendi all'orizzonte orientale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In linguistica carenza di accento : linguistica; carenza; accento; In linguistica indica la i semiconsonante; In linguistica elementi posposti al tema; In linguistica lo sono le preposizioni di luogo; Un termine della linguistica saussuriana; Una particolarità linguistica ; carenza di ossigeno nell intero organismo; La carenza di globuli rossi; Una malattia dovuta a carenza di vitamina B; Una malattia dovuta a carenza di vitamina B1; Malattia causata dalla carenza di vitamina B; Se ha l accento spiega; Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale; Con l accento nega; Il bambino con l accento ; Quando ha l accento nega;

