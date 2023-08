Lacrimosi come salici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lacrimosi come salici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIANGENTI

Significato/Curiosita : Lacrimosi come salici

Adelaide de beethoven [4] air d´église du célèbre chanteur stradella. [5] lacrimosa tiré du requiem de mozart and duo des nocces de figaro, opéra de mozart... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il salice piangente (salix babylonica l.) è un albero della famiglia delle salicaee, originario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lacrimosi come salici : lacrimosi; come; salici; come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Imprudente come certi acquisti; Legati come due lacci; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Lago svizzero con Aar come principale affluente; Tipo di salici tristi; Diffuso analgesico dei salici lati; Certi salici li hanno pendenti; Medicina a base di acido acetilsalici lico; La sigla dell acido acetilsalici lico;

Cerca altre Definizioni