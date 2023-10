Lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALONE

Significato/Curiosita : Lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi

La Cima Palon (2232 m) è la vetta più alta del massiccio del Pasubio, nelle Prealpi vicentine. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

