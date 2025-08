Certi salici li hanno pendenti nei cruciverba: la soluzione è Rami

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Certi salici li hanno pendenti' è 'Rami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMI

Curiosità e Significato di Rami

Hai risolto il cruciverba con Rami? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Rami.

Perché la soluzione è Rami? I rami sono le parti più sottili degli alberi che si diramano dal tronco, spesso pendenti o estesi verso il basso. Sono fondamentali per la crescita e la ripartizione delle foglie, permettendo la fotosintesi. Questi rami pendenti contribuiscono anche all’estetica e alla struttura dell’albero, come i salici, noti proprio per le loro fronde che pendono morbide e lunghe.

Come si scrive la soluzione Rami

Hai trovato la definizione "Certi salici li hanno pendenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

