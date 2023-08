L igiene e l utilità terapeutica di un ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L igiene e l utilità terapeutica di un ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALUBRITÀ

Significato/Curiosita : L igiene e l utilita terapeutica di un ambiente

Hippocratem) igiene (de sanitate tuenda) metodo terapeutico (de methodo medendi), tradotto da costantino l'africano e noto come megategni. l'utilità delle parti... Troviamo altre due nicchie, più piccole, occupate dalle statue della salubrità (alla sinistra di oceano) e dell'abbondanza (alla destra di oceano), quest'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

