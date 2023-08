La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPPONAIA

Significato/Curiosita : La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati

la pollicoltura (o anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini... Capponiera (dallo spagnolo caponera, traslazione dal significato proprio di "capponaia, stia"; in veneziano: caponèra), è un'opera fortificata dell'ingegneria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

