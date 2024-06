Entra nella gabbia da sola

: La domatrice (titolo originale Appointment with Death) è un romanzo poliziesco di Agatha Christie, pubblicato nel 1938. Questa è la sedicesima avventura del celebre investigatore belga Hercule Poirot e riflette la lunga esperienza di viaggi dell'autrice in Medio Oriente assieme al marito, l'archeologo Sir Max Mallowan . In Italia è stato tradotto anche col titolo Appuntamento con la morte (traduzione letterale dell'originale).

Italiano: Sostantivo: domatore ( approfondimento) m sing . chi addomestica animali feroci. Sillabazione: do | ma | tó | re. Pronuncia: IPA: /doma'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino tardo domator . Citazione: Sinonimi: ammaestratore, addomesticatore.