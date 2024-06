Vi dormono le bestie all ingrasso

: La stalla (dal latino stabulum, i) è un edificio adibito a luogo di ricovero per animali. Per altri animali da fattoria la stalla assume nomi precisi: Per i suini (maiali e simili) viene chiamata porcile Per gli ovini viene chiamata ovile Per i caprini viene chiamata caprile Per il pollame in generale viene chiamata pollaio Per i conigli è una conigliera Per gli equini è una scuderia Per i bovini, viene comunemente chiamata "stalla" . In particolar modo per "stalla" spesso si intende il luogo adibito alla manutenzione, foraggiatura e riposo dei bovini.

Italiano: Sostantivo: stalla ( approfondimento) f sing (pl.: stalle) . (zootecnica) (architettura) locale o edificio adibito all'albergazione di armenti e bestiame. (senso figurato) luogo sudicio o maleodorante camera tua sembra proprio una stalla.. Pronuncia: IPA: /'stalla/ . Sillabazione: stal | la. Pronuncia: IPA: /stalla/ . Etimologia / Derivazione: dal germanico stall, dal gotico stalla ossia "sosta, dimora" .