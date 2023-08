Compie volontariamente un omicidio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compie volontariamente un omicidio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSASSINO

Significato/Curiosita : Compie volontariamente un omicidio

in criminologia il termine assassino indica colui che, volontariamente, compie un omicidio. l'origine della parola "assassino" non è molto chiara, l'opionione...

