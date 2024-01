La definizione e la soluzione di: Si compie salendo a bordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'imbarco, in ambito aeroportuale, è una procedura attraverso cui ogni passeggero viene condotto dal gate aeroportuale all'interno dell'aeromobile.

Di norma la maggior parte delle compagnie aeree inizia l'imbarco 25-30 o 40 minuti prima dell'orario di partenza rispettivamente per aerei a fusoliera stretta o a fusoliera larga; in questo lasso di tempo vengono effettuati una serie di controlli atti a verificare che ogni passeggero sia stato regolarmente accettato.

Per salire a bordo ogni passeggero deve esibire la sua carta di imbarco che gli addetti all'imbarco prendono e inseriscono in un lettore automatico che spunta il passeggero imbarcato dalla lista passeggeri. Al passeggero viene restituito un cedolino essenziale in cui è indicato la fila e il numero di seggiolino in cui si dovrà andare a sedere. In alternativa a questa procedura si sta diffondendo il check-in online per cui i passeggeri stampano la carta di imbarco o caricano sullo smartphone il codice a barre, il codice QR o un analogo codice a lettura ottica.

Italiano

Sostantivo

imbarco m sing (pl.: imbarchi)

fase in cui i passeggeri viaggiatori di un aereo si apprestano a presentare i biglietti, talvolta con i documenti d'identità, per salire sull'aereo prima che parta appunto per un viaggio "Stanno facendo l'imbarco , ti richiamo appena arriviamo. Ciao, a dopo"

Voce verbale

imbarco

prima persona singolare dell'indicativo presente di imbarcare

Sillabazione

im | bàr | co

Pronuncia

IPA: /im'barko

Etimologia / Derivazione

derivazione di imbarcare

