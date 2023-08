Come dire restituita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire restituita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIDATA

Significato/Curiosita : Come dire restituita

Proprietario, zorro, si reca da un uomo noto come "il sindaco" e minaccia di tornare con le armi se johnny non verrà restituito. chris e il suo squadrone si mettono... L'alsazia e la lorena sono ricongiunte alla germania. l'alsazia-lorena viene ridata alla francia dopo la caduta della germania nazista l'8 maggio 1945. ^ questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come dire restituita : come; dire; restituita; In parti come può essere un romanzo; Ridicolo e velleitario come un golpe da; come una voce da robot; Coprono fabbricati come box auto e pergolati; come guance solcate; A film del 2014 dire tto da Andrew Fleming; Sergio Leone l ha dire tta del dollaro; Come dire disboscamento; Si dice per non ridire ; Howard: ha dire tto Apollo 13 e Il codice da Vinci; restituita , resa;

