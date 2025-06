Furba come certi tiri nei cruciverba: la soluzione è Birbona

Home / Soluzioni Cruciverba / Furba come certi tiri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furba come certi tiri' è 'Birbona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIRBONA

Curiosità e Significato di "Birbona"

Approfondisci la parola di 7 lettere Birbona: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Birbona? La parola birbona si riferisce a una persona furba o astuta, spesso con una connotazione di malizia o scaltrezza. È un termine affettuoso ma anche leggermente dispregiativo, usato per descrivere chi riesce a ottenere ciò che vuole in modo ingegnoso, magari anche un po' sleale. In sostanza, un birbona è qualcuno che sa come muoversi nel mondo con astuzia e furbizia!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sinistri come certi tiriMaligno come certi tiriModesti come certi compensi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Birbona

Hai davanti la definizione "Furba come certi tiri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N G F A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANGO" FANGO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.