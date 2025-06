Ha il Niger e il Mali a sud nei cruciverba: la soluzione è Algeria

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha il Niger e il Mali a sud

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha il Niger e il Mali a sud' è 'Algeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALGERIA

Curiosità e Significato di Algeria

Hai risolto il cruciverba con Algeria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Algeria.

Perché la soluzione è Algeria? L'Algeria è un grande paese nel Nord Africa, situato tra il Mar Mediterraneo e il Sahara. Condivide confini con diversi stati, tra cui Niger e Mali a sud, e si distingue per la sua vasta area desertica, città storiche e ricca cultura. Rappresenta un crocevia di tradizioni africane e mediteranee, rendendola un punto di interesse strategico e storico nella regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Stato più grande dell AfricaÈ il Paese più grande dell AfricaStato dell Africa settentrionaleQuella del Sud ha per capitale SeulLuca : ha diretto il film Benvenuti al SudPopolazione nomade del Mali e del Niger

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Algeria

Hai davanti la definizione "Ha il Niger e il Mali a sud" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E A I V A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VARIARE" VARIARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.