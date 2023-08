Applicati sul pane con cucchiaio o coltello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Applicati sul pane con cucchiaio o coltello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALMATI

Significato/Curiosita : Applicati sul pane con cucchiaio o coltello

Spätzle vengono tagliati uno per uno mediante l'utilizzo di un coltello o di un cucchiaio. a questo scopo c'è bisogno di una tavoletta che abbia una estremità... Dovuto all'aggiunta di coloranti. normalmente la taramosalata si mangia spalmata su una fetta di pane o verdure, come pomodoro, cetriolo od olive. piuttosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Applicati sul pane con cucchiaio o coltello : applicati; pane; cucchiaio; coltello; Relativi o applicati alle pareti; Wireless applicati on Protocol; Real applicati on Cluster; Advanced Business applicati on Programming; Non rispettati, inapplicati ; Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane ; Il pane napoletano con uova strutto e salame; Pezzetti di pane per zuppe; Suono come quello di un campane llo; Ripetuto indica il suono della campane lla; Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; Stoviglie con coperchio e cucchiaio ; Un cucchiaio ne da cucina; Dolce al cucchiaio ; Dolce al cucchiaio morbido e cremoso fra; Lo hanno sia il coltello sia il martello; Affondare il coltello nella piaga; Parte impugnabile del coltello ; Si leva con il coltello ; La parte da cui è più prudente tenere il coltello ;

