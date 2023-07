Relativi o applicati alle pareti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi o applicati alle pareti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARIETALI

Significato/Curiosita : Relativi o applicati alle pareti

Metà lungo il diametro e addossata alla parete; più raro il termine di "semipilastro". gli ordini applicati a parete, già presenti nell'architettura greca... Lungo il piano sagittale mediano, formando la sutura sagittale. le ossa parietali sono ossa piatte a forma quadrangolare irregolare, concava verso l'interno;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Relativi o applicati alle pareti : relativi; applicati; alle; pareti; relativi all intero insieme degli elementi; Opposto a relativi ; relativi a un mare contenuto dall Italia; relativi al più noto teatro lirico di Milano; relativi all esistenza terrena; Wireless applicati on Protocol; Real applicati on Cluster; Advanced Business applicati on Programming; Non rispettati, inapplicati ; L angelo che guarda le spalle ; Suolo argilloso e scosceso eroso dalle intemperie; Uno strumento spesso suonato alle scuole medie; In sinonimo italiano di palle t; In italiano sinonimo di palle t; Le cavità ricavate nelle pareti ; Lo space senza pareti ; Lo sono certe ombre artistiche sulle pareti ; Ripiani su pareti rocciose; Nell alveare ha le pareti di cera;

