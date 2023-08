Numero di stelle sulla bandiera dell Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero di stelle sulla bandiera dell Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DODICI

Significato/Curiosita : Numero di stelle sulla bandiera dell europa

La bandiera dell'unione europea raffigura dodici stelle dorate a cinque punte disposte in cerchio su campo blu; le stelle sono orientate con una punta... – "dodici" rimanda qui. se stai cercando "i dodici", uno degli altri nomi del "quorum dei dodici" nel mormonismo, vedi quorum dei dodici. dodici (cf... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

