Discussione pubblica e spesso collettiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discussione pubblica e spesso collettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIBATTITO

Significato/Curiosita : Discussione pubblica e spesso collettiva

Contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle... Monologhi). dibattito pubblico dibattito parlamentare dibattito sull'aborto dibattito sugli ogm dibattiti lincoln-douglas: una serie di dibattiti occorsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Discussione pubblica e spesso collettiva : discussione; pubblica; spesso; collettiva; È caprina quella di una discussione inutile; Come una certezza messa in discussione ; Una discussione che viene tirata per le lunghe; Si danno quale argomento di discussione ; Iniziare una discussione ; Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica ; Gli imprenditori che pubblica no tomi; La Repubblica che divenne poi nota come Benin; La repubblica con Lima; La capitale della Repubblica Democratica del Congo; Cambia spesso dimora; La incolpa spesso chi non sa perdere; di vitello: spesso si cuoce con burro e salvia; Si annunciano spesso coi lampi; Quello elettrico ha spesso la testina regolabile; Particolare azione legale volta a tutelare collettiva mente i consumatori; Disgrazia collettiva anche per cause naturali; Cordoglio espresso in forma collettiva ; Paura collettiva ; Uccisione collettiva anagramma di ministero;

Cerca altre Definizioni