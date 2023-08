Fondato sull azione collettiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondato sull azione collettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : COOPERATIVO

Significato/Curiosita : Fondato sull azione collettiva

L'intelligenza collettiva è un concetto diffuso dallo studioso francese pierre lévy. ad esso ha dedicato il libro l'intelligenza collettiva. per un'antropologia... Revisione normativa (si veda anche "la riforma del credito cooperativo"). le banche di credito cooperativo (bcc) - già conosciute con il nome di casse rurali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

