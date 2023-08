Svolte con una certa sollecitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svolte con una certa sollecitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBRIGATE

Significato/Curiosita : Svolte con una certa sollecitudine

Spesso addirittura aumentato. inoltre, tale gomma, quando usata con sollecitudine imprime una traiettoria a zigzag che porta l'avversario all'insicurezza... Tutte le espressioni che incitano movimento (andiamo, dai, è il tuo turno, sbrigati, d'accordo, ecc...) lo stesso argomento in dettaglio: italiano regionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Svolte con una certa sollecitudine : svolte; certa; sollecitudine; Vi si sono svolte le Olimpiadi 2008; Vi si sono svolte le ultime Olimpiadi invernali; Il punteggio acquisito dallo studente nelle mansioni svolte in classe; svolte senza sole; Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone; Tu hai una certa paura dei compiti in classe; Accerta ta o rinforzata; Appurare accerta re; Sconcerta ta e offesa; Riportati a una certa vitalità; Con sollecitudine ; Come dire sollecitudine ;

Cerca altre Definizioni