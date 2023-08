Sostegni di piccole piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegni di piccole piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GAMBI

Significato/Curiosita : Sostegni di piccole piante

Meno rustiche vengono coltivate in vaso con appositi sostegni circolari, assumendo la forma di piccolo cespuglio alto circa 1 m, utilizzato per decorare... Gianpaolo gambi (napoli, 27 agosto 1978) è un attore, comico e conduttore televisivo italiano. gianpaolo gambi studia recitazione e si forma a milano con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sostegni di piccole piante : sostegni; piccole; piante; I sostegni del ponte; sostegni verticali per cinture; I sostegni nel caminetto; sostegni a base rettangolare delle navate; sostegni essenziali; La protagonista di piccole donne; piccole mazze usate nella ginnastica artistica; Ridotto in piccole parti; Località termale ai piedi delle piccole Dolomiti; Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|; piante acquatiche; Uno dei due generi delle piante Balsaminacee; l cambio di contenitore per le piante ; Fusto strisciante ingrossato e sotterraneo di piante erbacee; Vi si accede dal piante rreno;

Cerca altre Definizioni