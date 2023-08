La seconda cima alpina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda cima alpina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONTE ROSA

Significato/Curiosità : La seconda cima alpina

Il Monte Rosa, con la sua imponente vetta che raggiunge un'altitudine di 4.634 metri, è la seconda cima più alta delle Alpi e la più alta interamente situata in territorio svizzero. Situato al confine tra Italia e Svizzera, il Monte Rosa è un massiccio montuoso caratterizzato da vette spettacolari e ghiacciai imponenti. È circondato da una bellezza naturale mozzafiato e offre un'esperienza unica agli appassionati di alpinismo e agli amanti della natura. Il suo nome deriva dai riflessi rosi che spesso illuminano le vette al tramonto. Con la sua maestosità e la sua bellezza iconica, il Monte Rosa è una destinazione imperdibile per chi cerca avventure alpine indimenticabili.

