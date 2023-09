Una divisione alpina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una divisione alpina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOLA

Significato/Curiosita : Una divisione alpina

La 3ª divisione alpina "julia" era una divisione da montagna del regio esercito italiano, con sede a udine. la 3ª divisione alpina "julia" traeva le sue... Capitale gola – solco nel quale scorre la fune nella puleggia gola – comune della croazia gola – frazione della polonia gola – tribù liberiana gola – isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

