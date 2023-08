Un sacchetto di stoffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sacchetto di stoffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASCA

Alternativamente 8 sacchetti (4 per ogni colore) verso la piattaforma. ogni sacchetto che va in buca vale 3 punti. ogni sacchetto che rimane sulla piattaforma... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tasca (disambigua). la tasca è una sacca di dimensioni variabili ricavata o cucita su alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un sacchetto di stoffa : sacchetto; stoffa; Gioco in cui si lancia un sacchetto di mais ing; Il sacchetto con il cibo avanzato al ristorante; Un sacchetto ecologico; stoffa di lana per abiti da sera; Pezzi di stoffa lacerata; Ha pochissima stoffa ; La stoffa di certi orsacchiotti; La quantità di stoffa per un abito;

