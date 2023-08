Rendere omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONORARE

Significato/Curiosita : Rendere omaggio

A seguito di un incidente stradale a buccinasco. il 27 marzo, per rendere omaggio al giornalista scomparso, l'emittente trasmette in chiaro dalle 13... Honorary academy award for career achievement), anche chiamato premio oscar onorario (honorary oscar) viene assegnato senza regolarità per celebrare i conseguimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

