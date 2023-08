Quello delle creature e di san Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello delle creature e di san Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANTICO

Significato/Curiosita : Quello delle creature e di san francesco

Il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno... Il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

