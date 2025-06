Quello dei Cantici è nella Bibbia nei cruciverba: la soluzione è Cantico

Curiosità e Significato di Cantico

Perché la soluzione è Cantico? Il termine cantico si riferisce a un inno o una composizione poetica usata per lodare, celebrare o esprimere emozioni profonde. Nella Bibbia, i Cantici sono poesie sacre che raccontano l’amore e la spiritualità, come il famoso Cantico dei Cantici. Questa parola richiama quindi un componimento musicale e poetico di grande significato, spesso legato alla devozione e alla bellezza dell’espressione artistica.

