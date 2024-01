La definizione e la soluzione di: Un pratico veicolo da città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Apporre queste targhe anche sul cofano e sul retro del veicolo tramite un magnete. z - targhe per veicoli importati che non sono stati ancora sdoganati in svizzera;...

Lo scooter (dall'inglese, to scoot: sfrecciare, scappare, andare di corsa) è un veicolo motorizzato, molto "pratico e veloce" nel traffico cittadino, caratterizzato da due ruote di piccolo diametro, motore e trazione posteriore, telaio basso e centralmente aperto, con pedana che consente una guida seduta, con le gambe parallele, e il busto eretto.

Sebbene i primi esemplari non fossero italiani, la Vespa (della Piaggio) è uno tra gli scooter simbolo dell'italianità nel mondo, e forse anche il più famoso e conosciuto.

Nonostante gli scooter più comuni siano generalmente dotati di due ruote, con diametro inferiore rispetto a quello delle motociclette, esistono anche modelli dotati di ruote più grandi e di più ruote (fino a quattro). A seconda della potenza e della cilindrata, gli scooter possono essere classificati come ciclomotori o come motocicli.

In lingua italiana tale veicolo viene indicato anche con i termini motoretta o motorino (da cui è derivato: “motorettista” per il suo conducente) o meno comunemente come motorscooter (ovvero la denominazione originale del mezzo in inglese), motoscuter, scuter italianizzazioni dei termini inglesi.

Italiano

Sostantivo

scooter ( approfondimento) m inv

(forestierismo) veicolo a due ruote con motore di piccola cilindrata e telaio rialzato (per estensione) motociclo da strada o corsa, generalmente differente da moto per caratteristiche più sobrie

Sillabazione

scoo | ter

Pronuncia

IPA: /'skuter/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese gergale to scoot, ossia "guizzare via"

Sinonimi

motoretta

Parole derivate