Poggiano sulle traversine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poggiano sulle traversine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BINARI

Significato/Curiosita : Poggiano sulle traversine

