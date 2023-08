Parlano durante le partite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parlano durante le partite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TELECRONISTI

Significato/Curiosita : Parlano durante le partite

Demoliti durante l'epoca sovietica sono stati ricostruiti e questo processo è continuato con il restauro di vari edifici storici distrutti durante la seconda... Il giornalismo sportivo è la categoria giornalistica inerente all'argomento dello sport. le principali figure di tale genere sono il giornalista, il commentatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Parlano durante le partite : parlano; durante; partite; parlano la lingua dolomitica; Che non parlano e non producono suono; In molti parlano spagnolo; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Alcuni parlano lo yiddish; Vendono tantissimo durante l Oktoberfest; Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena; Rendeva insensibile un paziente durante l operazione; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza; Si affollano per le partite ; Gli affollamenti al termine delle partite di calcio; Edificio coperto sede di partite e concerti; Si gioca con partite in quattro tempi; Le partite di spareggio;

