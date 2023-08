Il numero delle camicie rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero delle camicie rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MILLE

Significato/Curiosita : Il numero delle camicie rosse

Camicie rosse dei garibaldini, le camicie nere dei fascisti e le camicie brune dei nazisti. l'importanza della camicia crebbe nell'abbigliamento maschile... Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la spedizione dei mille fu uno degli episodi cruciali del risorgimento. avvenne dal 1860 al 1861... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

