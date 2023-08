Guidò le Camicie Rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidò le Camicie Rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARIBALDI

Significato/Curiosita : Guido le camicie rosse

le brigate rosse (br) sono state un'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta... vedi giuseppe garibaldi (disambigua). disambiguazione – "garibaldi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi garibaldi (disambigua). giuseppe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

