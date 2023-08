Immagini sacre ortodosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagini sacre ortodosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ICONE

Significato/Curiosita : Immagini sacre ortodosse

Dell'impero romano, nel medioevo il teatro riprende nuovo vigore grazie alle sacre rappresentazioni e all'opera buffonesca e satirica dei giullari. in età... Suggerimenti del progetto di riferimento. la manifattura e diffusione delle icone in russia ebbero inizio con l'entità monarchica detta rus' di kiev, alla...

