La Soluzione ♚ I pittori ambulanti di immagini sacre

La soluzione di 9 lettere per la definizione: I pittori ambulanti di immagini sacre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MADONNARI

Curiosità su I pittori ambulanti di immagini sacre: i madonnari sono artisti di strada, così chiamati dalle immagini, soprattutto sacre e principalmente madonne, che sono soliti disegnare per strada. il... I madonnari sono artisti di strada, così chiamati dalle immagini, soprattutto sacre e principalmente Madonne, che sono soliti disegnare per strada. Il termine è di probabile origine centro-italiana. Il madonnaro è un artista ambulante nomade che si sposta da un paese all'altro in occasione di sagre e feste popolari. Esegue i suoi disegni con gesso, gessetti o altro materiale povero, su strade, marciapiedi, cemento, selciato di centri urbani e che trae il proprio sostentamento grazie alle offerte del pubblico quali oboli o elemosine.

