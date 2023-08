Far credere che un atto sia stato stilato in precedenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far credere che un atto sia stato stilato in precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RETRODATARE

Significato/Curiosita : Far credere che un atto sia stato stilato in precedenza

Stata testimone di alcun atto di molestia e volle far credere che era venuta a conoscenza delle accuse di gavin solo dopo che il figlio aveva parlato con... Risale almeno al 951, ma ritrovamenti archeologici recenti permettono di retrodatare il sito cittadino al vii secolo, all'inizio dell'epoca vichinga, facendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

