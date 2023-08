Disfare un pullover - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disfare un pullover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SMAGLIARE

Significato/Curiosita : Disfare un pullover

Con filo ritorto per evitare che il cedimento di qualche filo faccia smagliare una parte estesa del gabbione con fuoruscita del pietrame. questo tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Disfare un pullover : disfare; pullover; disfare un pacchetto; Soddisfare un desiderio; Macchie sulla pelle da soddisfare ; Tale da non soddisfare ; Devono soddisfare gli avventori; Si trasformano in pullover ; Diventano pullover ; In pullover e maglioni; Fibra per pullover ;

Cerca altre Definizioni