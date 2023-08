È collegato all aeroporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È collegato all aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TERMINAL - AIR TERMINAL

Disambiguazione – "terminal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi terminal (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento aeroporti...

Altre risposte alla domanda : È collegato all aeroporto : collegato; aeroporto; collegato secondo un certo ordine di metodo; collegato alla bombola fra i denti del sub; È collegato al giunto; Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta; collegato a Internet; Lo sportello d informazioni in un aeroporto ; Lo stato asiatico con l aeroporto di Changi; La sua torre sta in ogni aeroporto ; Si può fare online o in aeroporto ing; Il Charles cui è intitolato un aeroporto parigino;

