Cinghie per borse sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cinghie per borse sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLE

Significato/Curiosita : Cinghie per borse sportive

Maggior sollecitazione, usura o per le cinghie di chiusura, mentre gli spallacci si allargarono e furono integrati da cinghie poste all'altezza del petto... Cercando la squadra ciclistica, vedi tre colli-chirio. tre colli (già tracolle) è una frazione del comune italiano di calci, nella provincia di pisa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

