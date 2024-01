La Soluzione ♚ Materia per valigie e borse

La definizione e la soluzione di: Materia per valigie e borse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Materia per valigie e borse: per realizzare oggetti vari, come borse, cinture, cappelli o tappeti. la juta indian è la qualità più pregiata nel mondo tessile, la sua filaccia è composta... Curiosità su: per realizzare oggetti vari, come borse, cinture, cappelli o tappeti. la juta indian è la qualità più pregiata nel mondo tessile, la sua filaccia è composta... La finta pelle o similpelle e a volte vinilpelle è una pelle sintetica e può essere un tessuto impregnato/spalmato con resine poliuretaniche (chiamata commercialmente pelle PU) o completamente sintetico (senza supporto in tessuto), che può avere un aspetto simile alla pelle naturale o al cuoio, un aspetto tecnico, una fantasia e si presta molto alle personalizzazioni. Non va confusa con l'ecopelle, che è un cuoio a ridotto impatto ambientale.

Altre risposte : similpelle; materia; valigie; borse;