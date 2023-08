Un carico che richiede il basto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carico che richiede il basto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOMA

Significato/Curiosita : Un carico che richiede il basto

Così evitare il formarsi di una linea alternativa alla sua visione monolitica della chiesa. tutto ciò non bastò perché non gli succedesse un pontificato... Contengono il titolo. 2815 soma – asteroide della fascia principale soma – parte centrale di un neurone soma – villaggio del gambia soma – città del giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

