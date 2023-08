Canestro di giunco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canestro di giunco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GERLA

Significato/Curiosita : Canestro di giunco

Della loro produzione prevedono l'uso di un canestro di giunco come ad esempio il canestrato pugliese o il canestrato di moliterno. citazioni del canestrato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gerla (disambigua). la gerla (in latino detta cista cibaria, usata per trasportare cibo) è una...