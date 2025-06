La cagnetta a pois con il padrone Armando nei cruciverba: la soluzione è Pimpa

Home / Soluzioni Cruciverba / La cagnetta a pois con il padrone Armando

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La cagnetta a pois con il padrone Armando' è 'Pimpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIMPA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pimpa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pimpa.

Perché la soluzione è Pimpa? Pimpa è la simpatica cagnetta a pois creata da Altan, simbolo di dolcezza e allegria. Con il suo carattere vivace e le macchie nere su sfondo bianco, incarna l’immagine di un’amica fedele e giocherellona, amata da grandi e piccini. La sua presenza rende ogni avventura più colorata e spensierata, regalando sorrisi a chiunque la incontri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cagnetta disegnata da AltanUn personaggio di AltanLa cagnetta a pois di AltanIl padrone della dittaL indimenticato Diego Armando del calcio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "La cagnetta a pois con il padrone Armando"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

O A V E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COEVA" COEVA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.