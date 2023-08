Lo batte un full - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo batte un full. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosita : Lo batte un full

Massima batte la media, la scala reale media batte la minima e la scala reale minima batte la massima. il poker (in inglese four of a kind) è un punto formato... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per, filetto, cerchi...