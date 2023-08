Avvolge la ferita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvolge la ferita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GARZA

Significato/Curiosita : Avvolge la ferita

Di fiori ubicato nel terminal dell'aeroporto di las palmas, causando 8 feriti. l'attentato non ebbe conseguenze gravi in quanto le autorità erano state... Alana de la garza (columbus, 18 giugno 1976) è un'attrice statunitense. nata a columbus in ohio da genitori statunitensi di origine messicana (padre)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Avvolge la ferita : avvolge; ferita; Il muscolo che avvolge la spalla; Preparato in cui avvolge re i cibi per la frittura; avvolge gli incontri delle spie; avvolge chi riposa; avvolge la parte ferita; La dimostrazione che c è stata una ferita ; Rinviata differita ; Il chirurgo la fa unendo i margini della ferita ; Può rimanere dopo una ferita profonda; Preferita fra tutti;

Cerca altre Definizioni