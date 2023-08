L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CEI

Significato/Curiosita : L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani

Cattolica (msac): riunisce i giovani soci impegnati nella scuola secondaria superiore. movimento lavoratori di azione cattolica (mlac): riunisce i soci impegnati... Galeotto cei – marinaio italiano giuseppe cei – aviatore italiano idilio cei – calciatore italiano luca cei – ex ciclista su strada italiano mario cei – attore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

